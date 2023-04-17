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Саратовский арбитраж аннулировал договор между администрацией района и ресурсоснабжающей компанией

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск заместителя регионального прокурора к администрации Екатериновского района и ООО «Екатериновка тепло». Сотрудник надзорного органа представлял интересы публично-правового образования Екатериновский муниципальный район Саратовской области, сообщает пресс-служба суда.

Надзорное ведомство обратилось в суд с материалами проверки прокуратуры Екатерининского района, согласно которым 1 октября 2021 года районная администрация заключила с «Екатериновка тепло» договор аренды имущества (котельных, нежилых зданий и т.д.) в р.п. Екатериновка, с. Альшанка, п. Прудовой, п. Индустриальный.

«Суд подчеркнул, что специальными нормами законодательства Российской Федерации установлены порядок передачи прав владения и (или) пользования такими объектами, а также требования к проведению соответствующих конкурсных процедур», — говорится в релизе пресс-службы Арбитражного суда.

Суд пришел к выводу, что право на использование коммуникаций могли передать только по концессионному соглашению через проведение соответствующего конкурса. Договор аннулирован. Организацию обязали возвратить арендованные объекты теплоснабжения администрации.

Дарья Васенина

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