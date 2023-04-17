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обновлено 13:51

Координировать работу Агентства по делам молодежи будет администрация губернатора

Агентство по делам молодежи Пермского края выведено из подчинения регионального правительства, координировать деятельность агентства будет администрация губернатора. Это следует из постановления, подписанного губернатором Дмитрием Махониным.

«Это общероссийский тренд», - прокомментировали «Ъ-Прикамье» переподчинение ведомства в администрации губернатора.

Агентство по делам молодежи начало работу в начале января 2023 года. Оно образовано в результате разделения краевого министерства по туризму и молодежной политике на агентство по делам молодежи и министерство туризма. И. о. руководителя агентства является бывший заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлия Баландина.

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