К пожизненному лишению свободы приговорен мужчина, готовивший теракты в Москве и Новосибирске

Военный суд приговорил к пожизненному заключению одного из главарей запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, готовившего теракты в Москве и Новосибирске, сообщает «Интерфакс».

Мужчина был признан виновным более чем в 20 преступлениях, предусмотренных статьями об организации и участии в террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

«Для совершения планируемых преступлений главарь осуществил вербовку граждан Республики Таджикистан в ряды ячейки, а также организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов»,– сообщили в УФСБ РФ. В ходе оперативных мероприятий деятельность ячейки была ликвидирована, главарь был установлен и задержан в Сирии и доставлен в Россию.

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Анна Егорова