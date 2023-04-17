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В Сочи гендиректор компании «Роспром» осужден за продажу несуществующих квартир

Центральный районный суд города Сочи признал генерального директора ООО «Роспром» Сергея Шерстянникова виновным в совершении особо крупного мошенничества, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Приговором установлено, что подсудимый продавал квартиры на 13-ом и 15-ом этажах строящегося дома, который по проекту был девятиэтажным.

По данным объединенной пресс-службы судов Кубани, Сергей Шерстянников заключал договоры продажи квартир в многоквартирном жилом доме в Хостинском районе города Сочи. Оформляя документы, руководитель ООО «Роспром» заведомо знал о том, не сможет выполнить обязательства перед покупателями жилья. Нанесенный потерпевшим ущерб оценен в 17,5 млн руб.

В суде Сергей Шерстянников полностью признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств, среди которых – частичное возмещение ущерба, суд назначил топ-менеджеру наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима. С подсудимого взыскана полная сумма материального вреда, причиненного преступлением.

Анна Перова, Краснодар

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