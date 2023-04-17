Почти двухнедельное отсутствие осадков в Петербурге приблизило город к рекорду 1965 года

На 17 апреля осадки в Санкт-Петербурге не выпадали в течение 13 дней, в городе может быть побит рекорд 1965 года по самому длительному засушливому периоду. Об этом рассказал 17 апреля главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«В середине апреля такого очень давно не было. Если еще прибавить начавшуюся и тоже сухую неделю, то можем приближаться к рекорду 1965 года, когда в течение 22 дней осадков в городе не было совсем»,— написал синоптик в своем Telegram-канале.

По прогнозам Гидрометцентра, текущая неделя в Петербурге пройдет под влиянием антициклона с северо-запада, который обеспечит также преимущественно сухую погоду. Температура воздуха в дневное время будет колебаться от +10 до +13 градусов по Цельсию.

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