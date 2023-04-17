Почти двухнедельное отсутствие осадков в Петербурге приблизило город к рекорду 1965 года

На 17 апреля осадки в Санкт-Петербурге не выпадали в течение 13 дней, в городе может быть побит рекорд 1965 года по самому длительному засушливому периоду. Об этом рассказал 17 апреля главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
«В середине апреля такого очень давно не было. Если еще прибавить начавшуюся и тоже сухую неделю, то можем приближаться к рекорду 1965 года, когда в течение 22 дней осадков в городе не было совсем»,— написал синоптик в своем Telegram-канале.
По прогнозам Гидрометцентра, текущая неделя в Петербурге пройдет под влиянием антициклона с северо-запада, который обеспечит также преимущественно сухую погоду. Температура воздуха в дневное время будет колебаться от +10 до +13 градусов по Цельсию.