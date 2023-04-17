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Фестиваль ЦИПР Tech Week пройдет в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня

Технологический фестиваль Tech Week пройдет в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фотогалерея

Как прошел ЦИПР-2022

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Хитом форума стали четвероногие роботы, с которыми каждый хотел сфотографироваться

Хитом форума стали четвероногие роботы, с которыми каждый хотел сфотографироваться

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Не меньший интерес вызывали устройства виртуальной реальности, погружающие в параллельные миры

Не меньший интерес вызывали устройства виртуальной реальности, погружающие в параллельные миры

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Четыре обычных буквы собрали на ярмарке тысячи участников цифрового рынка

Четыре обычных буквы собрали на ярмарке тысячи участников цифрового рынка

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Время от времени виртуальная реальность пыталась материализоваться. Прошедший в рамках форума Чемпионат по киберспорту сопровождали аниматоры в костюмах игровых персонажей

Время от времени виртуальная реальность пыталась материализоваться. Прошедший в рамках форума Чемпионат по киберспорту сопровождали аниматоры в костюмах игровых персонажей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Осмотр всей экспозиции оказался по силам не всем. К счастью, отдохнуть в павильонах можно было во многих местах

Осмотр всей экспозиции оказался по силам не всем. К счастью, отдохнуть в павильонах можно было во многих местах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Цифровые технологии сегодня это не только игрушки для тинейджеров, но и платформа для деятельности серьезных ведомств

Цифровые технологии сегодня это не только игрушки для тинейджеров, но и платформа для деятельности серьезных ведомств

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Импортозамещение в цифровой сфере идет по мере возможностей

Импортозамещение в цифровой сфере идет по мере возможностей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

ЦИПР стал площадкой для заключения серьезных договоренностей. Губернатор Глеб Никитин (в центре) вместе с заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец (справа) заключили соглашение о развитии цифровых сервисов для жителей Нижегородской области

ЦИПР стал площадкой для заключения серьезных договоренностей. Губернатор Глеб Никитин (в центре) вместе с заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец (справа) заключили соглашение о развитии цифровых сервисов для жителей Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

К концу первого дня конференции к робособакам так привыкли, что почти перестали их замечать

К концу первого дня конференции к робособакам так привыкли, что почти перестали их замечать

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Новый павильон Ярмарки показал себя как отличная площадка для серьезных мероприятий

Новый павильон Ярмарки показал себя как отличная площадка для серьезных мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители могли воспользоваться новейшим оборудованием, пригодным для решения любых задач

Посетители могли воспользоваться новейшим оборудованием, пригодным для решения любых задач

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Производители самого разного цифрового оборудования представили свои лучшие образцы

Производители самого разного цифрового оборудования представили свои лучшие образцы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сегодня цифровой бизнес проник во все сферы жизни

Сегодня цифровой бизнес проник во все сферы жизни

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Современная логистика немыслима без цифровой составляющей

Современная логистика немыслима без цифровой составляющей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Стены павильонов были заняты цифровыми указателями, понятными только смартфонам и роботам

Стены павильонов были заняты цифровыми указателями, понятными только смартфонам и роботам

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Любые вычислительные мощности были к услугам участников форума

Любые вычислительные мощности были к услугам участников форума

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

На такой передовой выставки макет искусственного спутника вряд ли способен кого-то удивить

На такой передовой выставки макет искусственного спутника вряд ли способен кого-то удивить

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Самым насыщенным стал завершающий день форума, который посетили самые крупные представители отечественного бизнеса

Самым насыщенным стал завершающий день форума, который посетили самые крупные представители отечественного бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Мимо стенда Нижегородской области было невозможно пройти, не обратив внимания

Мимо стенда Нижегородской области было невозможно пройти, не обратив внимания

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Председатель правительства Михаил Мишустин (слева) был впечатлен проектом Ледового дворца, строительство которого запланировано на Стрелке

Председатель правительства Михаил Мишустин (слева) был впечатлен проектом Ледового дворца, строительство которого запланировано на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Хитом форума стали четвероногие роботы, с которыми каждый хотел сфотографироваться

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Не меньший интерес вызывали устройства виртуальной реальности, погружающие в параллельные миры

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Четыре обычных буквы собрали на ярмарке тысячи участников цифрового рынка

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Время от времени виртуальная реальность пыталась материализоваться. Прошедший в рамках форума Чемпионат по киберспорту сопровождали аниматоры в костюмах игровых персонажей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Осмотр всей экспозиции оказался по силам не всем. К счастью, отдохнуть в павильонах можно было во многих местах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Цифровые технологии сегодня это не только игрушки для тинейджеров, но и платформа для деятельности серьезных ведомств

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Импортозамещение в цифровой сфере идет по мере возможностей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

ЦИПР стал площадкой для заключения серьезных договоренностей. Губернатор Глеб Никитин (в центре) вместе с заместителем председателя правления Сбербанка Ольгой Голодец (справа) заключили соглашение о развитии цифровых сервисов для жителей Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

К концу первого дня конференции к робособакам так привыкли, что почти перестали их замечать

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Новый павильон Ярмарки показал себя как отличная площадка для серьезных мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посетители могли воспользоваться новейшим оборудованием, пригодным для решения любых задач

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Производители самого разного цифрового оборудования представили свои лучшие образцы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сегодня цифровой бизнес проник во все сферы жизни

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Современная логистика немыслима без цифровой составляющей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Стены павильонов были заняты цифровыми указателями, понятными только смартфонам и роботам

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Любые вычислительные мощности были к услугам участников форума

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

На такой передовой выставки макет искусственного спутника вряд ли способен кого-то удивить

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Самым насыщенным стал завершающий день форума, который посетили самые крупные представители отечественного бизнеса

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Мимо стенда Нижегородской области было невозможно пройти, не обратив внимания

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Председатель правительства Михаил Мишустин (слева) был впечатлен проектом Ледового дворца, строительство которого запланировано на Стрелке

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Смотреть

В течение недели в Нижнем Новгороде будут проходить лекции в формате TED, паблик-токи и неформальные встречи с экспертами IT-отрасли, а также показы научно-фантастических фильмов, шоу дронов и битва роботов. Мероприятия запланированы на нескольких площадках, в том числе в Сбере, Корпоративном университете правительства Нижегородской области, в академии «Маяк» и Доме народного единства.

Сама конференция ЦИПР состоится с 31 мая по 2 июня на Нижегородской ярмарке. В деловой программе – сессии о цифровизации, экономике, кадрах, инвестициях, малом и среднем бизнесе. Предусмотрены и отдельные мероприятия для разработчиков.

Анастасия Еремина

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