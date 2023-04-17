Фестиваль ЦИПР Tech Week пройдет в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня

Технологический фестиваль Tech Week пройдет в Нижнем Новгороде с 29 мая по 4 июня в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Об этом сообщили организаторы мероприятия.
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Как прошел ЦИПР-2022
В течение недели в Нижнем Новгороде будут проходить лекции в формате TED, паблик-токи и неформальные встречи с экспертами IT-отрасли, а также показы научно-фантастических фильмов, шоу дронов и битва роботов. Мероприятия запланированы на нескольких площадках, в том числе в Сбере, Корпоративном университете правительства Нижегородской области, в академии «Маяк» и Доме народного единства.
Сама конференция ЦИПР состоится с 31 мая по 2 июня на Нижегородской ярмарке. В деловой программе – сессии о цифровизации, экономике, кадрах, инвестициях, малом и среднем бизнесе. Предусмотрены и отдельные мероприятия для разработчиков.