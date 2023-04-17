112 ландшафтных пожаров произошло в Удмуртии в этом году

С начала пожароопасного сезона на территории Удмуртии произошло 112 пожаров с горением сухой растительности — больше всего в Завьяловском и Малопургинском районах. Площадь пожаров составила более 470 га. Об этом в ходе аппаратного совещания рассказал начальник главного управления МЧС России по Удмуртии, полковник внутренней службы Сергей Пряженцев.

«Для сравнения, за весь прошлый год огнем ландшафтных пожаров пройдено всего 40 га. Ежедневно регистрируется до 19 пожаров. Основная причина: неосторожное обращение с огнем и сжигание мусора. Наибольшая площадь пожара достигнута в Камбарском районе — более 195 га»,— отметил он.

Напоминаем, что в республике с 10 апреля до 30 июня действует особый противопожарный режим. В это время полностью запрещено разведение открытого огня (в том числе и жарка шашлыков в мангалах), сжигание мусора, пал травы.

Штрафы во время противопожарного режима увеличены в два раза. Для граждан они сегодня составляют — до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 60 тыс. руб., для юридических лиц — до 800 тыс. руб.