На Кубани единовременно благоустраивают 140 парков и набережных

В Краснодарском крае занимаются благоустройством более 140 парков, скверов и набережных, которые были выбраны жителями. Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас на Кубани проходит голосование по выбору территорий для приведения в порядок на 2024 год. Проголосовать можно через приложение волонтеров или на сайте 23.gorodsreda.ru, авторизовавшись через портал «Госуслуги».

Всего представлено 122 проекта парков, скверов и зон отдыха в 44 населенных пунктах Кубани. Голосование продлится до 31 мая. Территории, набравшие большинство голосов, благоустроят в 2024 году. В голосовании участвуют в том числе парк «Северный» в Армавире, территория возле ДК в Хадыженске, парк 50-летия Октября в Крымске, парк 30-летия Победы в станице Каневской, а также сквер «Молодежный» в Ахтырском.

Татьяна Ручкина

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