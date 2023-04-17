На благоустройство сквера возле Дворца спорта в Уфе направят до 65 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы на конкурсе 5 мая выберет подрядчика благоустройства сквера имени бывшего тренера ХК «Салават Юлаев» Сергея Михалева возле Дворца спорта, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 65,15 млн руб., он будет оплачен из бюджетов республики и города.

Работы необходимо выполнить до 15 сентября. В сквере будет установлена детская площадка с каруселями, качелями, прыжковым батутом и другими аттракционами. Подрядчик должен заменить покрытия, установить бордюры из камня и стали, видеонаблюдение и наружное освещение.

Как сообщал на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, оформление сквера будет посвящено теме хоккея.

Майя Иванова

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