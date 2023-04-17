Ярославский университет открыл кафедру экспериментальной биоэкологии

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова открыл базовую кафедру экспериментальной биоэкологии в Институте биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук (ИБВВ РАН), сообщили «Ъ-Ярославль» в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова

ИБВВ РАН расположен в поселке Борок Некоузского района. На базовой кафедре бакалавры и магистранты ЯрГУ по направлениям «Биология», «Экология и природопользование» и «Химия» будут проходить производственную и преддипломную практику. Преподаватели факультета биологии и экологии совместно с сотрудниками ИБВВ РАН будут курировать научные работы студентов, а также займутся разработкой перспективных прикладных проектов в сфере биотехнологий.

«Деятельность базовой кафедры позволит не только передавать накопленный опыт и знания студентам, аспирантам и преподавателям, но и станет площадкой по подготовке специалистов в области технологий мониторинга биоэкологического состояния природных объектов, сохранения ресурсного потенциала водных экосистем,— отметил декан факультета биологии и экологии ЯрГУ Олег Маракаев.

Антон Голицын