Глава единороссов Хакасии возвращается в республику после участия в СВО

Секретарь регионального отделения «Единой России» в Республике Хакасия, депутат Госдумы РФ Сергей Сокол завершил свое участие в специальной военной операции (СВО). Он возвращается в регион.

«Ну, вот, срок моей службы заканчивается. Я еду в Хакасию, ждите меня дома»,– сообщил господин Сокол в своем Telegram-канале. Где сделана видеозапись, он не уточнил.

По данным сайта регионального отделения партии, Сергей Сокол добровольно отправился в зону СВО в октябре прошлого года, в январе 2023-го продлил контракт на три месяца. Службу он проходил в составе оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».

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Валерий Лавский