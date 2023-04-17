ФСБ сообщила о задержании и пожизненном заключении одного из главарей «Исламского государства»

ФСБ отчиталась о пресечении деятельности одного из главарей «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ), планировавшего теракты в Москве и в Новосибирске. Когда именно был задержан мужчина, неизвестно, но в спецслужбе сообщили, что его по решению суда уже приговорили к пожизненному лишению свободы.

В пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области сообщили, что представитель ИГ был задержан в Сирии «в результате взаимодействия с иностранными партнерами», после чего доставлен в Россию. Согласно данным спецслужбы, теракты сторонник ИГ, являющийся уроженцем Таджикистана, планировал совершить «в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД».

«Назаров Т. М., являясь сторонником запрещенной в РФ МТО "ИГИЛ", создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и терактов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств»,— сообщают в ведомстве. Уточняется, что Назаров для совершения терактов завербовал в свою ячейку гражданина Таджикистана.

Назаров по решению 2-го Западного окружного военного суда признан виновным в совершении преступлений по 21 статье УК РФ (в том числе, в организации и участию в террористической деятельности, незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатки), он приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в 1,5 млн руб.

В последние годы Назаров жил в Ираке, но в боевых действиях не участвовал, занимаясь исключительно дистанционной вербовкой террористов в разных странах мира. В одной только России вербовщик подготовил 23 атаки, в том числе на здание Минобороны, штаб-квартиру ГРУ и Кремль, все они были успешно пресечены. Реализовать свои планы террористу удалось лишь дважды — в Швеции и Таджикистане.

Подробнее об этом деле читайте в материале «Ъ» «За Кремль — навсегда».

Александр Кислов