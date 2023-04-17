Казань может быть исключена из программы благоустройства парков

Казань может быть исключена из программы благоустройства скверов и парков на следующий год. Это связано с низкой активностью жителей в онлайн-голосовании федерального проекта «Комфортная городская среда». Об этом на деловом понедельнике заявил замглавы исполкома Игорь Куляжев.

По его словам, в прошлом году за благоустройство проголосовали лишь 6% казанцев. И Казань исключат, если число голосующих в этом году не вырастет.

Голосование проводится в приложении «Госуслуги РТ». Оно началось 15 апреля и закончился в конце мая.

"Ъ-Казань"