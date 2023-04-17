Андрей Назаров призвал прекратить конкуренцию между башкирскими батальонами

В военкоматах Башкирии между штабами, которые жители республики организовали для сбора добровольческих батальонов, замечены случаи «случайной конкуренции», сообщил на оперативном совещании в правительстве республики премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Это недопустимо. Общая задача поддержать земляков, которые готовы пойти в добровольческие батальоны, либо просто по контракту — разницы нет»,— сказал он, добавив, что в республике со всеми штабами важно организовывать работу так, чтобы это было реальное содействие, а не просто разговоры.

Карина Мамаева

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