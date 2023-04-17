Администрация Уфы подала иск о несостоятельности к управляющей сетью петербургских бассейнов компании

«Дочка» холдинга, управляющего сетью бассейнов «Атлантика» в Санкт-Петербурге, получила иск несостоятельности от администрации города Уфа, обратил внимание «Новый Проспект». Подробности заявления и сумма требований к ответчику неизвестны.

От администрации Уфы иск подало Управление земельных и имущественных отношений (УЗИО). Ответчик, ООО «Бассейны "Атлантика"», принадлежит, согласно данным СПАРК, предпринимателю Александру Глушковскому, владеющему производителем спортивной одежды Red Fox. Компания управляет шестью бассейнами в Петербурге и еще одним — в Гатчине.

Ранее, отмечает издание, УЗИО уже выигрывало в суде споры с компанией, по итогам которых до сих пор открыты исполнительные производства на сумму более 2 млн рублей, которые ООО должно администрации Уфы аренду двух земельных участков, которые были зарезервированы под строительство бассейнов в 2013-2019 годах. Администрация города впоследствии отказалась продлевать разрешения на строительство из-за срывов сроков возведения бассейнов.

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