В краснодарском ТЦ OZ Mall из-за пожара эвакуировали 350 человек

Утром 10 апреля в Краснодаре в торгово-развлекательном центре OZ Mall эвакуировали 350 посетителей и сотрудников. В одном из подсобных помещений произошло возгорание, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В здании распространился запах гари. Эвакуация из торгового центра началась около 10:30 17 апреля. Пожарные установили, что произошло возгорание б/у вещей.

Сотрудники магазина ликвидировали возгорание самостоятельно, до прибытия пожарных, рассказали в краевом МЧС. Площадь возгорания, по разным данным, составила от 1 до 5 кв. м. Обстоятельства происшествия выясняются.

Андрей Пугачев

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