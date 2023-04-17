Республиканский праздник Гербер пройдет в Удмуртии 17 июня

В этом году удмуртский национальный праздник Гербер пройдет 17 июня в окрестностях села Пихтовка Воткинского района, недалеко от реки Сива, сообщает пресс-служба «Дома дружбы народов». Сегодня этот праздник считается одним из самых масштабных национальных событий года и олицетворением культуры и традиций коренного народа Удмуртии.

Главной темой праздника станет рыба (удм. «чорыг»). По некоторым древним поверьям удмуртов земной шар держится на рогах быка, который стоит на огромной рыбе.

В программе праздника наряду с традиционными площадками, такими как «Куно пумитан» — встреча гостей, «Всян» — освещение обрядовой каши, «БОНЫ vs. БЕНЫ» — футбольный матч между командами северных и южных удмуртов, гостей праздника ждут и новые. Так, впервые на поляне состоится спортивная эстафета «Чорыг кутылон» (Рыбный биатлон). Участники состязаний продемонстрируют, насколько ловко они умеют сматывать леску рыбацкой катушки в удочке, ловить рыбу голыми руками, метать дротики и скакать на импровизированной лошади.