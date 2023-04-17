Депутат свердловского парламента Алексей Коробейников поборется за мандат по Ирбитскому округу

Депутат законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников («Единая Россия») подал документы для участия в партийных праймериз перед сентябрьскими выборами. «В случае победы планирую выдвинуть свою кандидатуру на довыборах в заксобрание по одномандатному Ирбитскому избирательному округу №13»,— сообщил депутат в своих социальных сетях. По его словам, решение участвовать в праймериз одобрил глава региона Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Алексей Коробейников работает в свердловском заксобрании с 2011 года. На выборы в 2021 году он выдвигался по Богдановичскому одномандатному округу и в составе Богдановичской территориальной группы. Мандат по округу получила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина, а господин Коробейников попал в новый созыв по списку.

Депутатом заксобрания по Ирбитскому одномандатному округу был избран Виктор Шептий. В сентябре прошлого года он перешел в Совет федерации, и его место в свердловском парламенте стало вакантно. В случае победы Алексея Коробейникова на довыборах, его нынешний мандат по решению партии перейдет другому кандидату из списка.

Внутрипартийное голосование «Единой России» пройдет с 22 по 28 мая. Выборы на вакантное место в свердловском заксобрании запланированы на сентябрь.

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