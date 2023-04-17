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Коммерсантъ FM
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Из Иркутска запустят прямой авиарейс в Монголию

Авиакомпания «Ираэро» с 29 апреля начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Иркутск—Улан-Батор (Монголия)—Иркутск на самолетах «Суперджет-100». Как отмечается на сайте перевозчика, полеты в первый месяц будут выполняться еженедельно по субботам, а с 29 мая — по понедельникам и субботам. Обратные рейсы запланированы на те же дни недели.

«Мы будем первой отечественной авиакомпанией, которая в 2023 году возобновит рейсы в Улан-Батор»,— сообщил генеральный директор «Ираэро» Юрий Лапин.

Как пояснили «Ъ» в авиакомпании, ранее прямые рейсы в Монголию выполнялись «более пяти лет назад из Улан-Удэ». С 12 апреля «Ираэро» также приступила к выполнению прямых рейсов из Иркутска и Красноярска в Маньчжурию (Китай).

Влад Никифоров, Иркутск

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