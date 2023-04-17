В Ярославле состоялся спецпоказ последнего фильма с Сергеем Пускепалисом

В Ярославле 15 апреля состоялся показ фильма «Доктор», в котором Сергей Пускепалис сыграл свою последнюю роль, а актерами стали дети из детских домов области. Об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр спецпоказа в Ярославле фильма "Доктор" Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Новый городской арт-объект, посвященный Сергею Пускепалису, на Первомайском бульваре в Ярославле Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Следующая фотография 1 / 2 Кадр спецпоказа в Ярославле фильма "Доктор" Фото: Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Новый городской арт-объект, посвященный Сергею Пускепалису, на Первомайском бульваре в Ярославле Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Спецпоказ состоялся в день рождения погибшего режиссера и худрука Волковского театра Сергея Пускепалиса. Картина поставлена по документальному роману Марии Ануфриевой «Доктор Х и его дети». События фильма происходят в психоневрологическом отделении для подростков, психиатр Иван Христофоров, которого сыграл господин Пускепалис, останавливает смертельную игру, которую затеяли пациенты. По словам детского омбудсмена, показ был благотворительным: полученные средства перечислят в детдома детей-актеров.

«Показ «Доктора» в день рождения Сергея Пускепалиса — знаковое событие для ярославцев. Еще раз есть возможность «пообщаться» с любимым актером, но только с экрана»,— сказал Михаил Крупин.

Также в день рождения Сергея Пускепалиса на Первомайском бульваре появился новый арт-объект, посвященный режиссеру.

«Он установлен при поддержке губернатора и правительства Ярославской области. Это подарок городу и театру в честь Дня рождения Сергея Витауто — в память о любимом артисте и режиссере, чья гражданская позиция может служить примером для всех наших современников. Еще один такой арт-объект в ближайшее время появится у Дома актера»,— рассказали в пресс-службе Волковского театра.

Кроме того, 15 апреля в любимом городе Пускепалиса, в Железноводске, открылся музей его имени. На открытии выступили художественный руководитель Волковского театра Валерий Кириллов и вдова режиссера Елена Пускепалис.

Алла Чижова