На Кубани выявили 63 случая COVID-19

В Краснодарском крае за последние сутки зарегистрировали 63 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре выявили 32 случая, в Тбилисском районе — шесть, в Ейском — четыре, в Армавире и Новороссийске — по три. Еще по два заболевших зарегистрировали в Сочи, Калининском, Славянском районах и по одному — в Выселковском, Кавказском, Кореновском, Красноармейском, Ленинградском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Северском и Успенском районах.

На амбулаторном лечении в крае находятся 938 человек, в стационарах — 219. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 360 237 случаев. Из них с выздоровлением выписали 347 897 человек, скончались — 11 183 пациента.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram