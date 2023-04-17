Минтранс Башкирии намерен завершить пилотный проект по внедрению карты «Алга»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии опубликовало проект распоряжения правительства республики о завершении пилотного проекта по внедрению единой транспортной карты «Алга».

В документе говорится, что задачи пилотного проекта, запущенного в июле 2019 года, выполнены: к транспортной системе присоединились 69 перевозчиков, которые оснастили свои автобусы транспортными терминалами, внедрили, в том числе, оплату картами «Алга» и банковскими картами. Для этих целей перевозчикам было передано 5,4 тыс. терминалов. На начало года насчитывается более 1,3 млн штук. карт, выпущенных с транспортным приложением «Единая транспортная карта Алга», в том числе 3,1 тыс. штук – для детей участников специальной военной операции.

Программное обеспечение единой республиканской системы проезда планируется ввести в промышленную эксплуатацию. Минтранс намерен утвердить нормативные правовые акты, необходимые для ее внедрения. Карты для оплаты проезда будут называться «Алга, Башкортостан».

Влада Шипилова

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