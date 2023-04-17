В Адыгее за 2 млрд рублей планируют построить завод по производству молотой извести

В Адыгее планируют построить завод по производству молотой извести мощностью 400 тонн в день. Инвестор — АО «Медвежья гора» — может вложить в новое производство более 2 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Сейчас компания добывает известняк с карьера «Скалистый» в Майкопском районе. Построить новое практически безотходное производство замкнутого цикла планируется возле поселка Каменномостского, в отдалении от туристической зоны и автодороги. В итоге будет создана минимальная логистическая цепочка между источником сырья и создаваемым производством, что сделает его экономически выгодным, а также снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру региона.

Транспортировать известняк будут по действующей технологической дороге. Позже планируется построить новую дорогу в обход поселка Каменномостского с выездом на федеральную трассу. Кроме того, инвестор планирует использовать на заводе высокоэффективные фильтры и смонтировать 11 газоочистных установок для исполнения требований региона по сохранению экологического благополучия.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что для региона важно развивать новые производства. Однако он подчеркнул, что необходимо соблюдать все экологические нормы. Он поручил минэкономразвития и торговли республики проанализировать инвестиционное предложение, учитывая мнение населения, и строго контролировать выполнение экологических требований.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Медвежья гора» зарегистрировано в 1992 году в станице Дербентской Северского района Краснодарского края. Гендиректором является Елена Канева. Предприятие занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, а также добычей глины и каолина. В 2021 году выручка компании составила 625,2 млн руб., чистая прибыль — 61,4 млн руб.

Татьяна Ручкина

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