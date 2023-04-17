Банк России выпустит серебряную монету к юбилею Перми

Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету «300-летие основания города Перми». Монета будет изготавливаться в серии «Города», номинал составит три рубля.

«История Перми началась со строительства Егошихинского медеплавильного завода в мае 1723 года. Место для его возведения на реке Егошихе выбрал Василий Татищев, известный российский историк и государственный деятель, который был отправлен на Урал осваивать месторождения руды. Сегодня Пермь — один из крупнейших промышленных центров России»,— сообщается в пресс-релизе Банка России.

В феврале 2023 года стало известно о планах АО «Гознак» выпустить к юбилею Перми сувенирную банкноту. Всего планируется напечатать 10 тыс. штук таких купюр. На банкноте изображены Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, обелиск «Сибирская застава», колесо обозрения, ротонда на набережной и другие символы города. В мэрии поясняли, что вручаться купюры будут в качестве сувениров при проведении официальных юбилейных мероприятий.