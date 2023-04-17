Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как изменилась ситуация с арендой площадей в бизнес-центрах из-за ухода иностранных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля вакантных площадей в офисном сегменте рынке недвижимости столицы составляет сегодня около 12,5%. И за три месяца она почти не изменилась. Вместо активного увеличения вакантности, которое прогнозировали ранее, на рынке фиксируется довольно плавное. За год показатель в целом по сегменту подрос всего на процентный пункт, посчитали эксперты компании IBC Real Estate.

В ключевых бизнес-центрах, где главными арендаторами были представительства международных компаний, все еще растет доля вакантности. В классе «А» — плюс чуть более половины процентного пункта за квартал, в годовой динамике — не более 3%. В классе «В+» за три месяца значение немного снизилось, но в годовой перспективе все же зафиксирован рост.

По мнению экспертов в 2023 году корректировка показателя вакантности, вероятно, окажется минимальной. Большинство иностранных компаний уже определились со своими планами по присутствию в стране, а значит, данный фактор станет меньше влиять на высвобождение квадратных метров для бизнеса. Вторым аспектом, полагают брокеры, может стать существенный объем нового строительства, который будет выведен на рынок уже реализованным.

Что касается цен на аренду офисной недвижимости, то динамика средней запрашиваемой ставки аренды не совсем равномерна: к середине весны общерыночный показатель прибавил 2%. Более показательна картина в отдельных классах. В премиальных зданиях, где свободна четверть от общего предложения, за квартал средний показатель потерял около 7%. В классе «А» корректировки среднего значения ставки почти не было — около 26 тыс. руб. за квадратный метр в год. В классе «В+» ставка достигает отметки в 18 тыс. руб., прирост за квартал — 3%.