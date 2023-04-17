«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Как курс национальной валюты может повлиять на фондовый рынок? Пойдет ли Центробанк на повышение ключевой ставки? И каким образом инвесторам защитить свои активы? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с руководителем управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиций» Андреем Ваниным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

— В последние недели главная тема — это ослабление российского рубля. Наш рынок пока растет. А при каком курсе рубль может начать негативно влиять на российский фондовый рынок?

— Все-таки большинство компаний, которые представлены на российском фондовом рынке, экспортоориентированны. В связи с этим, по моему мнению, любое ослабление рубля — это в большей степени положительный фактор для таких компаний. Понятно, что для населения, для импортеров это не очень приятно, но последних не так много на российском рынке. Поэтому текущее ослабление рубля и рост рынка говорят о том, что это, безусловно, позитив для российских компаний.

— Есть и другая сторона медали — плюс ко всему цены на нефть начали расти. Инфляция может пойти вверх. И Центральный банк наверняка отреагирует, если это произойдет. Что в этом случае делать инвесторам, есть ли какие-то ниши, в которых они могут переждать эту ситуацию?

— Действительно, определенные риски этого есть. Но все-таки мне кажется, если ЦБ и будет действовать в этой ситуации, то повышение будет незначительным и по крайней мере на рынок акций не повлияет. А если повлияет, то не сильно.

— То есть как в 2022 году не будет, когда подняли ставку до 20%?

— Текущее ослабление рубля все-таки кажется пока не столь значительным, хотя уже вызывает опасения. Если все-таки падение будет, тогда действительно могут быть предприняты какие-то резкие действия со стороны Центрального банка, возникнет давление на российский фондовый рынок в целом, но только на облигации. Но в текущем базовом сценарии мы не ждем такого резкого повышения ставок.

— Как действовать инвесторам, если это все-таки произойдет?

— Если инвестор переживает по этому поводу, то, безусловно, есть классический вариант — короткие облигации, возможно, ОФЗ с погашением до года. Это те активы, которые даже при резком движении ставок сильно снижаться в цене не будут.

— Если вернуться к нашему корпоративному сектору, очень много было отчетности в последнее время. В основном отчеты хорошие, многие компании даже решили обрадовать инвесторов дивидендами. С вашей точки зрения, на что стоит обратить внимание? И какая основная тенденция формируется в корпоративной отчетности российских компаний?

— Первое, что важно отметить, сами выходы этих отчетностей. Потому что еще в 2022 году инвесторы переживали за факт публикации этих данных, а теперь они публикуются, это здорово. Второе — российские компании в большей степени отчитываются положительно. И даже те, кто отчитывается не очень, например, Segezha Group, как раз связаны с крепким рублем, а он теперь слабеет. То есть мы можем ждать уже более хороших отчетностей в ближайшем будущем. И, соответственно, третий фактор, о котором тоже постоянно говорим, это дивиденды. Мало того что компании публикуют хорошую отчетность, они направляют часть денег на дивиденды. На наш взгляд, с учетом ослабления рубля эта тенденция продолжится, и как раз она позволит фондовому рынку расти дальше.