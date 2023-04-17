В подготовке Ставрополя к празднованию Дня Победы задействовано 8,5 тыс. специалистов

В подготовительных мероприятиях к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне участвуют 8,5 тыс. рабочих, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

В работах задействованы сотрудники районных администраций, коммунально-бытовых служб, творческие коллективы, работники социальных учреждений.

Озеленители высадили на городские клумбы 40 тыс. цветов, привели в порядок 2 тыс. кв. м. газонов, сейчас готовятся к высадке цветы и живая изгородь на пересечении ул. Артема и ул. Морозова.

«Озеленители подарят городу деревья и цветы, посвятив высадки Победе. Учителя и воспитатели ставропольских школ и детсадов уже проводят с детьми уроки мужества, конкурсы рисунков, патриотические классные часы, встречи с ветеранами боевых действий. Тренеры спортивных образовательных учреждений готовят юных спортсменов к забегам, заездам и играм», — сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Анастасия Назарова