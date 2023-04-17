Нижегородец осужден на 16 лет за попытку убить соседа из-за земельного участка

Суд присяжных признал 74-летнего жителя Нижнего Новгорода виновным в покушении на убийство соседа из-за земельного участка, вымогательстве, незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в мае 2022 года подсудимый пришел к соседу, направил на него обрез охотничьего ружья и потребовал написать расписку о том, что согласен продать земельный участок и якобы получил за него 1,5 млн руб. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший выполнил это требование, хотя денег не получал. Убедившись, что расписка написана правильно, мужчина выстрелил соседу в голову. Пострадавшего увезли в больницу, он остался жив.

В ходе разбирательства установлено, что нападавший незаконно хранил у себя огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывчатое вещество. На суде обвиняемый объяснил свои действия желанием получить землю, реальная стоимость которой превышала 2,4 млн руб.

Суд приговорил нижегородца к 16 годам строгого режима со штрафом в размере 80 тыс. руб. и последующим ограничением свободы на год.

Андрей Репин