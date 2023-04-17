К строительству нового терминала аэропорта приступили в Удмуртии

О старте строительства нового здания аэровокзала в Ижевске объявил глава Удмуртии Александр Бречалов. «Генеральный подрядчик уже приступил к работам, так называемого, нулевого цикла — сказал он. — Идет подготовка основания, изготовление опалубки, армирование и заливка фундаментов. Этот цикл мы должны завершить в мае».

Проектная мощность нового терминала составит 400 пассажиров в час. Площадь нового здания составит более 10 тысяч кв.м. В нем будут созданы общедоступный операционный зал, зал длительного ожидания, зал ожидания вылета, зона регистрации, зона общественного питания, зал выдачи багажа и здравпункт. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения доступной среды, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Лестницы будут продублированы эскалаторами и лифтами, предназначенными для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми, места ожидания оборудованы специализированной мебелью для отдыха людей с ограниченными возможностями.

Первый камень в строительство нового аэровокзального комплекса в Ижевске был заложен 26 августа. Завершить работы планируют в 2024 году.