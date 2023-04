«Истинный люкс отличает стремление заботиться об экологии»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, что это за подход и как именно он применяется в кулинарии, в том числе в отеле Raffles Seychelles.

Недавно я провела выходные в отеле на одном из островов в Таиланде. Он весь увешан табличками: «Мы заботимся об экологии. Сообщите персоналу, нужно ли вам менять простыни каждый день». Или: «Положите полотенца, которые надо заменить, на пол. Оставьте висеть те, что заменять не надо. Поможем экологии вместе». А вот наша doggy bag из переработанной бумаги, если вы заходите взять что-то навынос из ресторана.

Звучит все приятно, пока ты не сталкиваешься с менеджером, который тебе открыто говорит: «Нам нет дела до экологии». И что еду, например, лучше выкинуть в помойку, чем положить в ту самую doggy bag из переработанной бумаги. Даже не знаю, называть ли этот «великолепный» отель. Давайте назову, чтобы мир знал своих героев, а вы случайно не поехали в него отдохнуть. Koh Chang Paradise Resort & SPA. Отель, правда, на люкс не претендует, но мог бы быть вполне приятным местом, сменив менеджмент.

А вот что теперь отличает истинный люкс, так это реальное стремление заботиться об экологии. Так, например, Raffles Seychelles недавно объявил о том, что проведет на курорте специальную трапезу с шеф-поваром Войтехом Вегом. 22 апреля гостей курорта приглашают посетить ужин, приготовленный в стиле Zero Waste, а кроме того они могут прийти на мастер-класс по осознанной кулинарии.

Что такое концепция Zero Waste в высокой кулинарии? Это блюда на основе растительных ингредиентов. Каждый продукт задействуется максимально, чтобы избежать образования пищевых отходов. У сингапурского Grand Hyatt даже есть такое направление — Food Sourcing, Food Waste Management.

Чем оно занимается кроме минимизации отходов? Собственно, поиском экологически ответственных поставщиков продуктов. Уже два года в меню ресторана отеля существуют Zero Waste Dishes, то есть блюда без отходов. Они, кстати, сертифицированы независимой организацией The PLEDGE on Food Waste как действительно безотходные, и, как считают в отеле, эти блюда продвигают идею Zero Waste кулинарии, ведь они еще и вкусные.