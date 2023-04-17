Под санкции Зеленского попала глава госкомитета по молодежной политике Башкирии

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новые персональные санкции против граждан России. Среди тех, кто попал под ограничительные меры, в том числе председатель госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук. Ей, в частности, запрещено проводить торговые операции на территории Украины сроком на 50 лет и участвовать в приватизации или аренде госимущества на тот же срок.

Под санкции сроком на десять лет попали уфимские предприниматели Антон и Ольга Евлухины. По данным «РБК-Уфа», первый является гендиректором «Школы современных процессий “Интерра”», вторая — совладелицей этой компании. Компания числится резидентом территории «Сколково». Согласно указу, активы Евлухиных, если такие будут найдены в Украине, заблокируют, также им, в частности, ограничили торговые операции на территории этой страны.

В санкционный список также внесли АО научно-производственное предприятие «Полигон», базирующееся в Уфе и его бывшего гендиректора Игоря Селиванца. Их активы, если будут найдены, также заблокируют на десять лет.

Венера Хисамова

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