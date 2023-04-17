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обновлено 11:25

В расписании пермского аэропорта появились рейсы «Победы» в Анталью

Авиакомпания «Победа» сформировала полетную программу по маршруту Пермь — Анталья в рамках летнего расписания. По информации на сайте пермского аэропорта, с 1 июня по 28 октября перевозчик планирует выполнять по этому направлению три перелета в неделю, по вторникам, четвергам и субботам.

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

О запуске продажи билетов на рейсы из Перми в Анталью «Победа» объявила еще в феврале, но в расписании аэропорта Большое Савино перелеты перевозчика по этому маршруту на тот момент не значились. По информации на сайте «Победы», на первые рейсы Пермь — Анталья цена билета в одну сторону начинается от 30,6 тыс. руб. с человека, на более поздние билет сейчас можно приобрести по цене от 17,1 тыс. руб.

Обслуживать направление Пермь — Анталья до конца октября будут также турецкие авиакомпании Turkish Airlines и SouthWind Airlines. Как сообщал ранее «Ъ-Прикамье», оба перевозчика намерены выполнять рейсы по этому маршруту ежедневно.

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