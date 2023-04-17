В Башкирии утвердили субсидии для приоритетных инвестпроектов в сфере пищевой промышленности

Правительство Башкирии утвердило субсидии для предпринимателей, реализующих приоритетные инвестпроекты в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. Они могут получить до 15 млн руб. на покупку техники, говорится в постановлении о внесении изменений в порядок предоставления субсидий. Документ опубликован на портале правовой информации.

Начальная редакция постановления от августа 2021 года предполагала субсидии в размере 50 млн руб. на покупку оборудования при реализации инвестпроектов без приоритетного статуса. Мера господдержки продолжает действовать, говорится в документе.

По условиям получения новой субсидии, инвестпроект должен быть внесен в перечень приоритетных после 1 января текущего года. Сумма господдержки не может превышать 40% от стоимости всей техники или оборудования.

Карина Мамаева

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