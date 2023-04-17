В Татарстане начался особый противопожарный режим

На территории Татарстана сегодня, 17 апреля, начался особый противопожарный режим.

Об этом на деловом понедельнике заявил глава управления гражданской защиты Казани Фердинант Тимурханов.

В частности, по его словам, с сегодняшнего в регионе запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Кроме того, нельзя жарить шашлыки.

За нарушения требований пожбезопасности в данный период физлицам грози штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 60 тыс., а юрлицам — от 400 тыс. до 600 тыс.

"Ъ-Казань"