В Удмуртии построят четыре врачебные амбулатории

Амбулатории будут построены в Кварсе Воткинского района, Норье Малопургинского района, селе Каменное Завьяловского района и селе Асановский совхоз-техникум Алнашского района. Об этом сообщил на аппаратном совещании 17 апреля глава республики Александр Бречалов.

Сейчас на строительных площадках появилась техника, ведутся подготовительные работы. Как сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии, новые амбулатории будут обслуживать более 10 тыс. человек в крупных и быстроразвивающихся населенных пунктах Удмуртии. Завершить строительные работы планируется до конца 2023 года.

«В селе Норья население составляет более 2 тыс. человек, и конечно, новое здание амбулатории очень ждут и медработники, и пациенты. На данный момент амбулатория работает в старом деревянном здании, которому уже более ста лет. В новом здании будут все необходимые службы, разделение потоков взрослых и детских пациентов, своя лабораторная служба, диагностика. Здесь будут работать несколько человек врачей и среднего медперсонала», — отметил главный врач Малопургинской районной больницы Алексей Назаров.

Кроме того, в планах также строительство амбулатории в селе Кигбаево Сарапульского района.