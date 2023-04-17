Архитекторы показали, как хотят застроить Цыганский поселок в Екатеринбурге

Архитектурное бюро «Оса» показало, как может выглядеть Цыганский поселок в Екатеринбурге, где планируется строительство жилых многоэтажек. Бюро опубликовало эскизы жилых кварталов в границах ул. Амундсена — Шаумян — Волгоградская — Советских женщин.

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Как указано в описании проекта, семь кварталов поделены на 17 жилых групп, объединенных пешеходным бульваром, проходящим по центру кварталов. На бульвар выходят преимущественно пятиэтажные дома и детские сады. «Кварталы создают динамичный и контрастный силуэт из башен и среднеэтажных домов, Разнообразие проявляется и в типологии жилья: вдоль бульвара в небольшом количестве размещаются блокированные 2-этажные дома, на первых и последних этажах многоквартирных домов планируются городские резиденции», — указано в описании проекта.

Площадь участка составляет 8,9 га, на нем планируют построить дома высотой до 31 этажей. Площадь квартир составит 275,1 тыс. кв. м. На территории планируется детский сад. В качестве заказчика проекта выступает компания «Малышева-73» (связана с «Гринвичем»). Напомним, в 2019 году строительная компания «Малышева-73» представила концепцию застройки Цыганского поселка. Но тогда власти раскритиковали проект из-за расположения школ и отсутствия детских садов. Против застройки выступали жители частного сектора в Цыганском поселке.

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