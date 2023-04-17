В Ярославской области подорожали услуги зарубежного туризма

В Ярославской области в марте на 1,7% выросли цены на платные услуги. Значительнее всего стоимость повысилась на услуги в сфере зарубежного туризма — на 20% по отношению к февралю. Об этом сообщили в территориальном органе статистики Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таллин, Эстония

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Таллин, Эстония

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В сфере платных услуг на 17,5% подорожал проезд в поездах дальнего следования, на 15% выросли цены на экскурсионные услуги, на 11% подорожали полет в самолете и услуги почтовой связи. Среди бытовых услуг отмечается рост цен от 3 до 6% на ремонт одежды и обуви, услуги химчистки и парикмахерских.

Также незначительно, но все-таки выросла стоимость минимального набора продуктов питания. В Ярославской области на конец марта она составила 5 188,7 руб., что больше февральской стоимости на 0,4%.

Почти не изменились цены на продовольственные и непродовольственные товары, зафиксирован рост на 0,1%. В прошлом месяце подорожали «молодой» картофель, капуста, лук, морковь и свекла. Это объясняется замещением на новую плодоовощную продукцию, поступающую по импорту из дальнего зарубежья. Среди непродовольственных товаров выросли цены на спортивную обувь и кроссовки. Цены на моторное топливо и медикаменты практически не изменились.

По данным Ярославльстата, с начала года цены выросли на продовольственные товары на 2,2%, на платные услуги — на 3,7%, на непродовольственные упали на 0,1%.

Алла Чижова