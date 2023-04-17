Свердловчанина будут судить по обвинению в попытке сжечь бывшую жену и троих детей

В Качканаре (Свердловская область) будут судить мужчину, обвиняемого в попытке сжечь бывшую жену и их троих детей. В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что ему инкриминируют покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, днем 28 июля 2022 года мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь квартиры в общежитии, где жили потерпевшие, после чего поджег ее зажигалкой. Следователи считают, что обвиняемый знал, что в квартире находятся как экс-супруга, так и дети в возрасте двух, пяти и семи лет. Пожар удалось потушить силами спасателей и жильцов дома.

На преступление мужчина пошел из чувства ревности. «Дурь в голову пришла, как это часто, к сожалению, и бывает, когда подозреваемый принял "на грудь" слишком большую дозу "огненной воды". Мужчине казалось, что его некогда возлюбленная ему может изменять, хотя в реальности супруга была порядочной. Официально оформить развод у супругов на момент совершения преступления не получилось»,– пояснил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Он отметил, что до суда мужчина находился под арестом из опасений, что оставшись на свободе он мог бы предпринять очередную попытку «поквитаться» с бывшей женой. Вину мужчина не признает.

Уголовное дело рассмотрит Качканарский городской суд.

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