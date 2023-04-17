Госстройнадзор разрешил реконструкцию старых теплиц в Таврическом саду

Фонд социальных инициатив «Газпрома» получил от Госстройнадзора разрешение на проведение первого этапа реконструкции старых теплиц в Таврическом саду. Работы начнутся в двух небольших корпусах, пишет 17 апреля «Деловой Петербург».

Как уточняется в разрешении, речь идет о первом этапе работ – реконструкции здания на Кирочной и корпуса Ж, общая площадь которых составляет около 700 кв. м. Фонду социальных инициатив «Газпрома» передали руины построек 1970-х годов по концессионному соглашению. В теплицах планируется открыть общественное пространство. Детали проекта не раскрываются, однако известно, что объем инвестиций оценивается примерно в 700 млн руб. Открыть общественное пространство с образовательной и культурной составляющей обещают в 2025 году.

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