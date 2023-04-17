Управление капитального строительства в Казани потратило на возведение объектов соцсферы 6 млрд рублей

Управление капитального строительства и реконструкции Казани за 2022 год потратило на возведение и капремонт объектов соцсферы 6 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике сказал глава организации Марат Самигуллин

В частности, из общей суммы, 5,3 млрд руб. ушло на строительство объектов, еще 405 млн —на капремонт объектов, 158 млн руб. — на реконструкцию и 68 млн — на проектирование.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, речь идет о тех объектах, для которых пока нет адресно-социальных программ. К примеру, речь идет об учреждениях культуры, объектах культурного наследия.

"Ъ-Казань"