Матч «Крылья Советов» — «Химки» стал самым непосещаемым в туре РПЛ

Матч «Крылья Советов» — «Химки», прошедший 15 апреля на «Солидарность Самара Арене», стал самым непосещаемым в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом свидетельствуют данные протоколов результатов игр лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На встрече «Крылья Советов» — «Химки» присутствовали 2853 болельщика, что стало и антирекордом посещаемости тура, и антирекордом домашней посещаемости самарской команды в текущем сезоне. После 23-го тура средняя домашняя посещаемость «Крыльев Советов» составляет 4962 человека, что является 11-м результатом в РПЛ. В среднем стадион «Солидарность Самара Арена» заполняется на 11% от общей вместимости. Больше всего зрителей в текущем сезоне было на игре 3-го тура с московским «Торпедо», который посетили 10159 человек.

Игра «Крылья Советов» — «Химки» завершилась со счетом 0:0. Самарская команда набрала 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Андрей Сазонов