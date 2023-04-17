В Краснодаре вырос спрос на строительство домов в частном секторе

В кубанской столице спрос на строительство частных домов за последний месяц увеличился на 41% год к году, сообщают «Авито Услуги». Количество предложений от частных специалистов и строительных фирм выросло на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Как рассказала руководитель категории «Ремонт и строительство» компании «Авито Услуги» Светлана Филимонова, большая часть заказчиков планируют строительство на период весна — осень. Эксперт отмечет, что сейчас рост спроса на строительные услуги увеличивается. В том числе значительно растет число запросов на возведение частных домов и коттеджей «под ключ», спрос на которые вырос на 65% год к году. Количество предложений от профильных специалистов и бригад увеличилось на 71%.

Светлана Филимонова прогнозирует, что в этом сезоне динамика роста спроса на частное загородное строительство значительно превысит показатели прошлого года. Большую роль в этом сыграет фактор отложенного спроса, после некоторого замедления темпов роста строительного рынка в 2022 году.

Среди наиболее востребованных строительных услуг в столице Кубани — кладочные (+65%), кровельные (+39%), фундаментные (+67%) и изыскательные работы (+37%). На 49% вырос спрос на услуги специалистов по отделке домов.

Востребованы и услуги по проектированию. Спрос на соответствующих специалистов в этой сфере увеличился за последний месяц на 84% год к году. Предложений стало больше на 101%.

Андрей Пугачев

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