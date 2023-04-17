Здание ярмарочной гостиницы на Стрелке выставили на продажу за 360 млн рублей

Историческое здание – ярмарочную гостиницу фабрикантов Ермолаевых на Стрелке, 1 в Нижнем Новгороде выставили на продажу за 360 млн руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Трехэтажное здание было построено в 1896 году, его площадь — 2,8 тыс. кв. м. Сейчас дом пустует.

Объект реконструировало ООО «Новый город» депутата думы Германа Карачевского в рамках инвестконтракта. Набережную вокруг ярмарочной гостиницы благоустроили за счет бюджетных средств при подготовке к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году.

Анастасия Еремина