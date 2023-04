Умер джазовый пианист Ахмад Джамал

В возрасте 92 лет умер американский джазовый пианист, композитор и педагог Ахмад Джамал. Причиной смерти стал рак простаты, сообщила The New York Times его дочь.

Ахмад Джамал

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Ахмад Джамал

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Ахмад Джамал начал играть на фортепиано в возрасте трех лет, профессиональную карьеру начал с четырнадцати. Известность ему принесли выпущенные в конце 1950-х годов пластинки «Chamber Music of the New Jazz» (1956), «But Not For Me» (1958), «Ahmad's Blues» (1959). С 60-х занялся продюсерской деятельностью. В 90-х годах гастролировал в Европе. Был представителем модерн-джаза (кул, необоп) и считался одним из самых успешных лидеров малых групп в джазе.

Лаура Кеффер