Спрос на строительство коттеджей «под ключ» в Ижевске вырос на 57%

В столице Удмуртии за последний месяц спрос на услуги в сфере строительства вырос на 71% год к году, сообщает пресс-служба Авито Услуги. При этом количество предложений стало больше на 25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Так, самым популярным запросом стало строительство домов и коттеджей «под ключ», рост интереса к которым составил 57%. Количество предложений от профильных специалистов и бригад увеличилось на 15% год к году.

В число востребованных строительных услуг также вошли кладочные — 156%, кровельные — 142%, фундаментные — 180%, изыскательные работы — 211%. Кроме того, на 39% вырос спрос на услуги специалистов по отделке домов, а на услуги по проектированию — 67% год к году. Предложений от специалистов стало больше на 124%.