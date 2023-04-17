В Севастополе будут судить жителя Краснодара за смерть водителя в массовом ДТП

В Севастополе будут судить водителя «Камаза» из Краснодарского края, по вине которого в Севастополе произошла авария с несколькими автомобилями и погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Крыму и Севастополю.

ДТП произошло 4 августа на 275-м км автодороги «Севастополь — Инкерман». 50-летний водитель из Краснодарского края арендовал «Камаз» с прицепом для перевозки сельскохозяйственной продукции. Однако транспорт был технически неисправным. Водитель превысил скорость на участке с крутым спуском, не справился с управлением и врезался в прицеп находившегося впереди большегруза. Тот от сильного удара выехал на встречную полосу и столкнулся с восемью легковушками. В результате ДТП погиб 40-летний водитель Volkswagen Polo, ехавший по работе из Краснодара в Севастополь. Другие участники происшествия получили травмы.

Следователи установили, что перед рейсом водитель не устранил несколько существенных технических неисправностей машины, при котором ее эксплуатация запрещена. Среди них — изношенное состояние тормозной системы грузового автомобиля. Вину водитель признал в полном объеме.

Татьяна Ручкина

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