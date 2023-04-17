Бывших сотрудников лесхоза осудили за взятки

Абзелиловский райсуд Башкирии приговорил бывшего госинспектора по охране леса к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, а экс-участкового лесничего — к 7 годам и десяти месяцам лишения свободы со штрафом в размере пятикратной суммы взятки. Наказание им предстоит отбыть в исправительной колонии строгого режима. Также подсудимые лишены права занимать должности на госслужбе в сфере лесопользования сроком на четыре года, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По информации «Ъ-Уфа», бывшим госинспектором по охране леса был Иршат Шагивалиев, а экс-участковым лесничем — Фанис Гайсин.

В зависимости от степени и роли участия подсудимые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Суд установил, что обвиняемые с сентября 2020 года по январь 2021 года произвели отвод сосновых насаждений местному коммерсанту, который занимался заготовкой древесины. При этом в документы сотрудники лесхоза внесли ложные сведения, указав объем подлежащих рубке деревьев в размере 450 куб. м., хотя фактически было спилено более 580 куб. м. За свои действия они получили взятки в общей сумме 190 тыс. руб.

Подсудимые вину признали. Их взяли под стражу в зале суда.

Венера Хисамова

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