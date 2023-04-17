Минтранс Башкирии закупит в лизинг 20 туристических автобусов

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на аукционе 4 мая выберет поставщика 20 туристических автобусов большого класса марки Yutong в лизинг, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 402,67 млн руб., средства выделят из бюджета республики. В текущем году на эти цели будет направлено максимально 40,27 млн руб., в 2024 году — 48,32 млн руб., с 2025 по 2027 годы — по 100,67 млн руб. ежегодно, а в 2028 году — 12,08 млн руб.

Срок лизинговых платежей составляет 5 лет и заканчивается 30 июня 2028 года. Автобусы необходимо передать в течение трех месяцев с даты заключения контракта. По истечении срока контракта имущество переходит в собственность лизингополучателя.

По условиям аукционной документации, автобусы должны быть не ранее 2023 года, с механической коробкой передач, вместимостью 53 человека (включая водителя и экскурсовода). Поставщик обязан дать гарантию на автобус не менее 18 месяцев или 150 тыс. км пробега.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте