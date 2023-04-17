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Коммерсантъ FM
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VK выкупила башню бизнес-центра, в которой находится офис компании

Подконтрольная VK компания «Линдер» в начале марта купила фирму «Ахилл», которая владеет одной из башен бизнес-центра Skylight на Ленинградском проспекте в Москве. В ней уже более десяти лет находится офис VK. О сделке сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя соцсети и двух консультантов, работавших с компанией.

Как уточняет издание, площадь выкупленной 27-этажной башни 49 290 кв. м. VK с 2011 года занимает в ней свыше 30 тыс. кв. м. По словам консультантов, компания в 2020 году продлила договор аренды объекта, который истекал в 2021 году, до 2025 года. Кто выступил продавцом башни, не уточняется.

По информации издания, объект построила девелоперская компания «Галс-девелопмент». Несколько лет назад башню приобрел неназванный покупатель, связанный с инвестиционной компанией O1 Priorities.

«Ведомости» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» сообщают, что одним из предыдущих собственников «Ахилла» был Максим Ясько, член совета директоров «О1 Пропертиз финанс» и бывший член совета директоров АО «Большевик». O1 Priorities владеет бизнес-центром «Большевик» на Ленинградском проспекте. Компания от комментариев изданию отказалась.

По словам представителя VK, покупка башни «даст возможность реализовать ряд проектов по улучшению условий работы для сотрудников».

Эрдни Кагалтынов

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