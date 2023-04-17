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Коммерсантъ FM
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Умер актер Юрий Ашихмин

В возрасте 60 лет умер актер Юрий Ашихмин, известный по роли в фильме «Обитаемый остров» (2008). Об этом сообщила в «ВКонтакте» его знакомая Алла Вагина. По ее словам, причиной смерти стала продолжительная болезнь, актер скончался в больнице 13 апреля.

Юрий Ашихмин

Юрий Ашихмин

Фото: Ленфильм

Юрий Ашихмин

Фото: Ленфильм

Юрий Ашихмин начал карьеру в 1993 году. На его счету около 20 фильмов и сериалов, в их числе: «Пленники удачи» (1993), «Воровка» (1994), «Хрусталев, машину!» (1998), «Бумажный солдат» (2008), «На игре» (2009), «Раскол» (сериал, 2011), «Одесса-мама» (сериал, 2012), «Трудно быть Богом» (2013).

Лаура Кеффер

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